Скільки отримуватиме українець з 21 роком стажу після виходу на пенсію

Громадянин України зі страховим стажем у 21 рік матиме право вийти на пенсію після досягнення 60-річного віку. Водночас розмір його пенсії буде нижчим за середній показник.

Залежно від кількості набутого страхового стажу, пенсію за віком можуть призначити у 60, 63 або 65 років. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

У 2025 році пенсійний вік залежить від тривалості страхового стажу:

у 60 років можна вийти на пенсію, якщо стаж становить щонайменше 32 роки;

у 63 роки – за наявності мінімум 22 років стажу;

у 65 років – якщо накопичено хоча б 15 років страхового стажу.

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Скільки складатиме пенсія для українця, який має 21 рік страхового стажу

Розмір пенсійних виплат розраховується індивідуально для кожного громадянина. Він залежить від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески. На сьогодні діє єдина формула для обчислення пенсії: пенсія = заробітна плата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу визначається як добуток кількості років стажу на оцінку одного року страхового стажу, поділений на 12. Тобто кількість повних років стажу множиться на 0,01.

За наявності 21 року страхового стажу коефіцієнт складе 0,21. Якщо використовувати для розрахунку середню заробітну плату в розмірі 19 430 гривень, то обчислення виглядатиме так: 19 430 × 0,21 = 4 080 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде пенсія при 35 роках стажу та зарплаті в 10 000 грн.

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