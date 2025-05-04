Рівень пенсійних виплат залежить від низки чинників, серед яких ключову роль відіграють розмір заробітної плати та тривалість трудового стажу. Водночас важливим аспектом є і вік, у якому особа вирішує вийти на заслужений відпочинок.

Сьогодні громадяни України мають можливість виходити на пенсію у віці 60, 63 або 65 років. Про це інформує "24 Канал".

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 35 років трудового стажу. У разі, якщо заробітна плата становить 10 тисяч гривень, розмір пенсії буде приблизно 3 800 гривень.

Якою буде пенсія при 35 роках стажу та зарплаті в 10 000 грн. Джерело: Скриншот пенсійного калькулятора

За аналогічних умов, але при виході на пенсію у 63-річному віці, розмір виплат буде вищим — приблизно 4 500 гривень.

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Якою буде пенсія при 35 роках стажу та зарплаті в 10 000 грн. Джерело: Скриншот пенсійного калькулятора

У разі, якщо людина завершила трудову діяльність у 65 років, маючи 35 років страхового стажу та заробітну плату на рівні 10 тисяч гривень, розмір її пенсії становитиме приблизно 5 000 гривень.

Якою буде пенсія при 35 роках стажу та зарплаті в 10 000 грн. Джерело: Скриншот пенсійного калькулятора

Зазначимо, що всі наведені розрахунки здійснено за допомогою пенсійного калькулятора.

Раніше ми розповідали, якій категорії пенсіонерів перерахують пенсію.

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