Уровень пенсионных выплат зависит от ряда факторов, среди которых ключевую роль играют размер заработной платы и продолжительность трудового стажа. В то же время, важным аспектом является и возраст, в котором лицо решает выйти на заслуженный отдых.

Сегодня граждане Украины могут выходить на пенсию в возрасте 60, 63 или 65 лет. Об этом сообщает "24 Канал".

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 35 лет трудового стажа. В случае если заработная плата составляет 10 тысяч гривен, размер пенсии будет примерно 3 800 гривен.

Какой будет пенсия при 35 годах стажа и зарплате в 10 000 грн. Источник: Скриншот пенсионного калькулятора

При аналогичных условиях, но при выходе на пенсию в 63-летнем возрасте, размер выплат будет выше – примерно 4500 гривен.

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Какой будет пенсия при 35 годах стажа и зарплате в 10 000 грн. Источник: Скриншот пенсионного калькулятора

В случае, если человек завершил трудовую деятельность в 65 лет, имея 35 лет страхового стажа и заработную плату на уровне 10 тысяч гривен, его размер пенсии составит примерно 5 000 гривен.

Какой будет пенсия при 35 годах стажа и зарплате в 10 000 грн. Источник: Скриншот пенсионного калькулятора

Отметим, что все приведенные расчеты произведены с помощью пенсионного калькулятора.

Раньше мы рассказывали, какой категории пенсионеров пересчитают пенсию.

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