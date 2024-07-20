Вибухи на росії 20 липня: горить військовий аеродром Мілерово, стовп диму біля нафтобази (відео)

У ніч на 20 липня російський військовий аеродром Міллерово в Ростовській області зазнав атаки безпілотників. За повідомленнями ЗМІ, пролунало понад 16 вибухів поблизу селища Долотинка та в районі нафтобази.

Місцеві жителі публікують у соціальних мережах відео та фото, на яких видно пожежі в районі злітно-посадкової смуги та літаків. За деякими даними, могло бути пошкоджено або знищено кілька літаків.

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Офіційна влада РФ підтвердила атаку, але заявила, що їм вдалося збити 26 безпілотників. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв вночі у своєму Телеграм-каналі написав, що "на півночі Ростовської області силами ППО знищено понад 10 БПЛА".

Під ранок він уточнив інформацію: "Загалом минулої ночі сили ППО перехопили та знищили у Ростовській області 26 БПЛА. Внаслідок атаки постраждалих немає. До місця падіння уламків БПЛА виїхали аварійні служби".

Міноборони рф тим часом написало, що минулої ночі "черговими засобами ППО знищено та перехоплено 26 БПЛА над територією Ростовської області та 1 БПЛА знищено над територією Смоленської області".

У Телеграм-каналі "Кібер Борошно" повідомили, що "Сили Оборони завдали удару по аеродрому "Мілєрово". Локація: аеродром "Міллєрово", північніше н.п. Долотінка, Ростовська область".

Місце, де було зафіксовано влучання дронів. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Місце, де було зафіксовано влучання дронів. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Місце, де було зафіксовано влучання дронів. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Місце, де було зафіксовано влучання дронів. Джерело: t.me/kiber_boroshno

18 липня 2024 року, нагадаємо, Служба безпеки України спільно з ВМС ЗСУ провела комбіновану атаку дронами по позиціях російських бойовиків в окупованому Криму.

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