Вибухи в Криму: стовп диму здійнявся поблизу Керченського судоремонтного заводу (фото та відео)

Увечері 4 листопада в окупованому Криму лунали вибухи. Стало відомо, що атаковано судноремонтний завод у Керчі.

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За даними каналу "Кримський вітер", на суднобудівному заводі в Керчі є влучання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", що будується.

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"У бік суднобудівного заводу до Керчі поїхали пожежні машини, а за ними – фури з російськими вояками", – йдеться у повідомленні.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов прокоментував події на півострові: "У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми у Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків. Постраждалих немає".

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

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