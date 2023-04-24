Вибухи у Севастополі: окупанти кажуть про атаку надводних безпілотників (фото, відео)

Вночі 24 квітня в тимчасово окупованому Севастополі було зафіксовано вибухи. Окупанти заявили, що російський флот "відбивав надводні безпілотники".

У 04:08 Михайло Развожаєв повідомив, що флот рф "відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді". Всі служби міста перебувають у готовності.

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"Сьогодні, починаючи з 03.30 ранку, була спроба атаки на Севастополь. За ситуацією зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів не пошкоджено. Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", – додав окупаційний губернатор.

Відео дня

Після нічних вибухів у бухті Севастополя у деяких прибережних будинках вибито вікна та розбито освітлення біля реклами. Також від вибухової хвилі відкрилися балконні двері та вікна у новобудові.

Нагадаємо, раніше бійці Президентської бригади показали відео своєї роботи на активному напрямку фронту. Захисники вдарили спочатку по окопах ворога, потім ліквідували кулеметника й станковий автоматичний гранатомет росіян.

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