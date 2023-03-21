Японське довголіття: чому жителі Японії не вживають молочні продукти

Японія – країна, де молочні продукти не входять до щоденного раціону харчування, але на диво, японці живуть довше за більшість народів світу. Як же це можливо?

Однією з причин, чому молоко та молочні продукти не включаються до традиційної японської кухні, є кліматичні умови, які не сприяють розвитку скотарства і виробництва молока.

Читайте також: Чому не слід регулярно вживати чай з молоком

Дослідження показують, що майже 90% азіатів, зокрема японців, не можуть засвоювати лактозу – цукор у молоці. Це пов'язано з тим, що їх тіла не виробляють достатньо лактази - ферменту, який потрібен для розщеплення лактози. Тому азіати відчувають дискомфорт у шлунку та інші проблеми при вживанні молочних продуктів.

Відео дня

Як заміну молочних продуктів японці вживають безліч інших продуктів, таких як соєві боби, макарони з рису, риба, морепродукти, зелений чай та інші. Ці продукти містять багато білків, вітамінів і мінералів, необхідних для здоров'я.

Така дієта дозволяє японцям задовольняти потреби організму у важливих поживних речовинах і мінімізувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань, діабету та інших хронічних захворювань. Японці живуть найдовше в світі, а їхня дієта - це багата на овочі, фрукти, рибу і морепродукти, але маложирна та малоцукрова.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як збити молоко в пінку для приготування лате та капучино в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!