Японское долголетие: почему жители Японии не употребляют молочные продукты

Япония – страна, где молочные продукты не входят в ежедневный рацион питания, но удивительно, японцы живут дольше большинства народов мира. Как это возможно?

Одной из причин, почему молоко и молочные продукты не включаются в традиционную японскую кухню, являются климатические условия, которые не способствуют развитию скотоводства и производству молока.

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Исследования показывают, что около 90% азиатов, в частности японцев, не могут усваивать лактозу – сахар в молоке. Это связано с тем, что их тела не производят достаточно лактазы – фермента, который нужен для расщепления лактозы. Поэтому азиаты испытывают дискомфорт в желудке и другие проблемы при употреблении молочных продуктов.

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В качестве замены молочных продуктов японцы употребляют множество других продуктов, таких как соевые бобы, макароны из риса, рыба, морепродукты, зеленый чай и другие. Эти продукты содержат много белков, витаминов и минералов, необходимых для здоровья.

Такая диета позволяет японцам удовлетворять потребности организма в питательных веществах и минимизировать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических заболеваний. Японцы живут дольше всего в мире, а их диета - это богатая овощами, фруктами, рыбой и морепродуктами, но маложирная и малосахарная.

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