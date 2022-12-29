Юрій Великий показав пародію на Рогозіна, який "запально" відсвяткував день народження в окупованому Донецьку (відео)

Гуморист студії "Квартал 95" Юрій Великий показав нову пародію на ексглаву "Роскосмосу" Дмитра Рогозіну. Нещодавно російському пропагандисту поранило сідниці під час святкування дня народження в окупованому Донецьку.

На своєму YouTube-каналі актор показав жалісливий дзвінок Рогозіна до російського диктатора владіміра путіна. Гуморист висміяв пропагандиста та дотепно покепкував з нього.

В описі до гумористичного ролика Юрій Великий зауважив, що Рогозін під час святкування свого дня народження у донецькому ресторані "Шеш Беш" зміг вдало заощадити на феєрверку. Його він отримав як подарунок (подейкують ЗСУ так його привітали). А поранення він отримав у дупу, саме туди, де "друга армія світу".

Відео дня

На відео "Рогозін" зателефонував до путіна та попросив забрати його до Москви. Оскільки в Донецьку та Ростові-на-Дону не зможуть провести операцію. Актор від імені пропагандиста намагався пояснити, куди ж йому прилетіло.

"Мені потрапили просто, скажімо, у центр ухвалення рішень. Ні, не в голову. Коли я головою рішення ухвалював? Потрапили у те місце, де за мене "Роскосмос" перебував. Коротше, потрапили у те місце, куди вас Медведєв цілував після третьої інавгурації", – сказав "пропагандист".

Проте путін не збирався рятувати Рогозіна та порадив його змінити прізвисько з "батут" на "друшляк".

"Виходить, що ти тепер штопаний батут? Ти що таке кажеш, двоочковий? Погода зараз нельотна. Що я, хмари розжену? Ти теж не порівнюй свою дупу з днем перемоги. Мені і так вистачає, що останній наш парад тільки із цим і асоціювався! По-перше, міняй свій позивний з "батут" на "друшляк", а по-друге, ми щось придумаємо. В крайньому разі буде в тебе працьовита гумова дупа", – сказав путін Рогозіну.

Крім цього, Рогозін не заплатив ресторану за стіл та дівчат, які приїхали розважити окупантів.

Користувачі мережі знову посміялися з чергової пародії Юрія Великого:

Юрій як бальзам на душу. Сміявся, як завжди.

Юрію, ви геніальні! Реготала від душі! А останні слова адміністратора – просто бомба!

Несподівана знахідка нового персонажа з надутими щоками. Так і є характерні обриси його морди обличчя. Ситуація смішна, обіграно смішно, Юрію, Ви віддушина від похмурих думок. Дуже дякую за Вашу творчість.

Нагадаємо, що Юрій Великий показав смішну пародію на міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який шукав туалет на саміті ОБСЄ у Швеції.

Також Юрій Великий спародіював зрадника Володимира Сальдо, якого покусав вкрадений окупантами єнот. Тварина з Херсонського зоопарку відправила колаборанта до лікарні.

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