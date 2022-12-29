Юрий Великий показал пародию на Рогозина, который "зажигательно" отпраздновал день рождения в оккупированном Донецке (видео)

Юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий показал новую пародию на эксглаву "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Недавно российскому пропагандисту ранило ягодицы во время празднования дня рождения в оккупированном Донецке.

На своем YouTube-канале актер показал жалостливый звонок Рогозина к российскому диктатору Владимиру Путину. Юморист высмеял пропагандиста и остроумно посмеялся над ним.

В описании к юмористическому ролику Юрий Великий отметил, что Рогозин во время празднования своего дня рождения в донецком ресторане "Шеш Бэш" смог сэкономить на фейерверке. Его он получил как подарок (говорят ВСУ так его поздравили). А ранение он получил в задницу, именно туда, где "вторая армия мира".

Видео дня

На видео "Рогозин" позвонил путину и попросил забрать его в Москву. Поскольку в Донецке и Ростове-на-Дону не смогут провести операцию. Актер от имени пропагандиста пытался объяснить, куда ему прилетело.

"Мне попали просто, скажем, в центр принятия решений. Нет, не в голову. Когда я председателем решение принимал? Попали в то место, где за меня "Роскосмос" находился. Короче, попали в то место, куда вас Медведев целовал после третьей инаугурации", – сказал "пропагандист".

Однако Путин не собирался спасать Рогозина и посоветовал его сменить прозвище с "батут" на "дуршлаг".

"Получается, что ты теперь штопаный батут? Ты что такое говоришь, двухочковый? Погода сейчас нелетная. Что я, тучи разгоню?! Во-первых, меняй свой позывной с "батут" на "дуршлаг", а во-вторых, мы что-то придумаем. В крайнем случае будет у тебя трудолюбивая резиновая задница", – сказал пути Рогозину.

Кроме того, Рогозин не заплатил ресторану за стол и девушек, которые приехали развлечь кафиров.

Пользователи сети снова посмеялись над очередной пародией Юрия Великого:

Юрий как бальзам на душу. Смеялся, как обычно.

Юрий, вы гениальны! Хохотала от души! А последние слова администратора – просто бомба!

Неожиданная находка нового персонажа с надутыми щеками. Так и есть характерные очертания его морды лица. Ситуация смешная, обыграно смешно, Юрий, Вы отдушина от мрачных мыслей. Большое спасибо за Ваше творчество.

Напомним, что Юрий Великий показал смешную пародию на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который искал туалет на саммите ОБСЕ в Швеции.

Также Юрий Великий спародировал предателя Владимира Сальдо, которого искусал украденный оккупантами енот. Животное из Херсонского зоопарка отправило коллаборанта в больницу.

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