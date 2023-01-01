Юрій Великий показав смішну пародію на путіна, який домовився про стратегічні постачання огірків (відео)

Український актор студії "Квартал 95" Юрій Великий показав нову смішну пародію на російського диктатора владіміра путіна та його дзвінки дітям. "Фюрер" домовився про стратегічні поставки огірків та інших овочів.

Крім цього, путін обговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, якому нещодавно подарував кільце. Гумористичний ролик Юрій Великий опублікував на своєму YouTube-каналі.

"Так, Машенька, привіт. До тебе приходив Дід Мороз? Приходив.. Чудово! Чим ви там займалися? Ти не можеш розповісти? Чому? Дід Мороз попросив не розповідати. В принципі правильно, у Діда Мороза повинні бути свої секретики. Він там, сподіваюся, нічого протизаконного не робив? Що я маю на увазі? Не дискредитував нашу армію? Ні? Або ж, наприклад, не називав "спецоперацію" війною? Теж ні.. Пісню там про мене не співав, типу "ла-ла-ла-ла"? Ні? Ну, значить робив все в рамках закону", – сказав "путін" під час телефонної розмови з дитиною.

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Крім цього, він закликав передати "привіт" батькам, які вирощують огірки та помідори. "Диктатор" попросив прислати "огурчиков", а ще баклажанчиків чи патисончиків. Загалом якусь консервацію.

"Просто все, що у нас було, розконсервували", – сказав з іронією Великий, натякаючи на розконсервацію РФ старих ракет та військової техніки.

Далі "дядя Вова" зробив ще один дзвінок до дівчинки Жені, а також запитав, що приніс Дід Мороз. Семирічній дитині замість машинки принесли повістку.

Потім путін провів розмову ще з Лукашенком, у якого виникла проблема: той одягнув кільце, подароване диктатором, не на той палець.

"Як говориться, натягнув кільце на свого більба", – пояснив Олександр Гоблінович, куди ж саме він одягнув той подарунок.

Нагадаємо, що Юрій Великий показав нову пародію на ексглаву "Роскосмосу" Дмитра Рогозіну. Нещодавно російському пропагандисту поранило сідниці під час святкування дня народження в окупованому Донецьку.

Також Юрій Великий спародіював зрадника Володимира Сальдо, якого покусав вкрадений окупантами єнот. Тварина з Херсонського зоопарку відправила колаборанта до лікарні.

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