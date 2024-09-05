Юрист пояснив, у яких випадках можуть мобілізувати чоловіків з правом на відстрочку

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних громадян призивають на службу в армію. Деякі українці, які мають право на відстрочку, можуть бути мобілізовані, якщо вони не оформили документи належним чином.

Про це повідомив начальник юридичної служби Тернопільського обласного територіального центру комплектування Роман Грунда.

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Відстрочка від призову надається з різних причин: через сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або продовження професійної діяльності. Проте, як підкреслив Грунда, навіть наявність права на відстрочку та відповідних документів не гарантує, що людина не буде мобілізована, якщо ці документи не подано вчасно.

Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаний повинен зібрати необхідні документи відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560. Після цього потрібно особисто звернутися до територіального центру комплектування за місцем військового обліку та подати ці документи на розгляд комісії.

Рішення про надання або відмову в наданні відстрочки ухвалюється комісією в ТЦК, і лише після цього громадянин може бути звільнений від мобілізації на певний період або ж продовжить перебувати у списках для призову.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, яка категорія студентів може втратити відстрочку у вересні.

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