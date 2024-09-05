Юрист объяснил, в каких случаях могут мобилизовать мужчин с правом на отсрочку

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Некоторые украинцы, имеющие право на отсрочку, могут быть мобилизованы, если они не оформили документы должным образом.

Об этом сообщил начальник юридической службы Тернопольского областного территориального центра комплектования Роман Грунда.

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Отсрочка от призыва предоставляется по разным причинам: в силу семейных обстоятельств, состояния здоровья, обучения или продолжения профессиональной деятельности. Однако, как подчеркнул Грунда, даже наличие права на отсрочку и соответствующих документов не гарантирует, что человек не будет мобилизован, если эти документы не представлены в срок.

Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен собрать необходимые документы в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560. После этого следует лично обратиться в территориальный центр комплектования по месту военного учета и подать эти документы на рассмотрение комиссии.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки принимается комиссией в ТЦК, и только после этого гражданин может быть освобожден от мобилизации на определенный период или продолжит находиться в списках для призыва.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какая категория студентов может потерять отсрочку в сентябре.

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