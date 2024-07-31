Юрист пояснив, чи заборонять жінкам на військовому обліку виїздити за кордон

В Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою підлягають військовому обліку. Вони повинні обновити свої дані у ТЦК.

Водночас актуальним стало питання про виїзд жінок-медиків за кордон. Чи відмовлятимуть у виїзді за кордон жінкам-медикам, РБК-Україна пояснив юрист Дмитро Франчук.

"Новий закон не передбачає загальної заборони на виїзд жінок-медиків за кордон. Але у липні 2023 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт, згідно з яким жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік. Це означає, що вони можуть бути мобілізовані у разі потреби. Відповідно, певні обмеження щодо виїзду за кордон можуть поширюватися і на них", – вказав він.

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Франчук додав, що жінки, які підпадають під нові правила, зобов’язані стати на військовий облік та періодично оновлювати свої дані. Водночас закон не передбачає автоматичної мобілізації жінок.

Під час постановки на військовий облік жінка повинна пред’явити документи, що підтверджують її медичну освіту (диплом, сертифікати). Ця інформація вноситься до відповідних реєстрів, які ведуться ТЦК. Своєю чергою прикордонники мають право перевірити інформацію про військовозобов’язаних у відповідних базах даних.

"При спробі перетину кордону прикордонники перевіряють інформацію про особу в базах даних. Якщо жінка є військовозобов’язаною, але не має законних підстав для виїзду, їй може бути відмовлено у перетині кордону", – пояснив юрист.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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