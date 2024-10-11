Юристи пояснили, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей

В Україні чоловіки, які самостійно виховують дітей, мають право на відстрочку від мобілізації. Це правило діє навіть у період воєнного стану, якщо вони є єдиними опікунами дитини віком до 18 років.

Згідно з українським законодавством, таке право гарантується статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відстрочку можуть отримати ті чоловіки, які самостійно виховують дитину через смерть другого з батьків, його зникнення безвісти або визнання недієздатним, повідомляють Факти ICTV.

Також читайте: У ТЦК розповіли, що чекає на тих, хто досі не оновив дані

Також відстрочка надається, якщо другий з батьків позбавлений батьківських прав або відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Важливо зазначити, що право на відстрочку не діє в ситуаціях, коли батьки припиняють спільне проживання через конфлікти або інші причини, не передбачені законом. Як пояснює юрист Володимир Романчук: "Щоб чоловік отримав право на відстрочку, потрібно, щоб саме суд позбавив другого з батьків батьківських прав або офіційно визнав його безвісно відсутнім чи померлим. Без відповідного рішення суду така відстрочка не надається".

Юристи застерігають від можливих спроб маніпулювати законодавством, щоб уникнути мобілізації. Для цього необхідно мати судове рішення або інші документи, що підтверджують самостійне виховання дитини.

Якщо чоловік-одинак вже отримав повістку, але не оформив відстрочку, йому потрібно з’явитися до військкомату з відповідними документами, щоб підтвердити своє право на відстрочку. Серед документів необхідно мати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть матері або рішення суду про позбавлення її батьківських прав.

Тож чоловіки, які самостійно виховують дітей, мають законні підстави на відстрочку від мобілізації. Проте важливо вчасно оформити всі необхідні документи для захисту своїх прав.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців точно не прийде повістка поштою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!