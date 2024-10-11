Юристы объяснили, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей

В Украине мужчины, самостоятельно воспитывающие детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это правило действует даже в период военного положения, если они являются единственными опекунами ребенка до 18 лет.

Согласно украинскому законодательству, такое право гарантируется статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отсрочку могут получить те мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка из-за смерти второго родителя, его исчезновения без вести или признания недееспособным, сообщают Факты ICTV.

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Также отсрочка предоставляется, если второй родитель лишен родительских прав или отбывает наказание в местах лишения свободы.

Важно отметить, что право на отсрочку не действует в ситуациях, когда родители прекращают совместное проживание из-за конфликтов или других причин, не предусмотренных законом. Как объясняет юрист Владимир Романчук: "Чтобы мужчина получил право на отсрочку, нужно, чтобы именно суд лишил второго родителя родительских прав или официально признал его безвестно отсутствующим или умершим. Без соответствующего решения суда такая отсрочка не предоставляется".

Юристы предостерегают от возможных попыток манипулировать законодательством во избежание мобилизации. Для этого необходимо иметь судебное решение или другие документы, подтверждающие самостоятельное воспитание ребенка.

Если один человек уже получил повестку, но не оформил отсрочку, ему нужно явиться в военкомат с соответствующими документами, чтобы подтвердить свое право на отсрочку. Среди документов необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении его родительских прав.

Поэтому у мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей, есть законные основания на отсрочку от мобилизации. Однако важно своевременно оформить все необходимые документы для защиты своих прав.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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