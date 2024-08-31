За що пенсіонерів можуть оштрафувати чи притягнути до відповідальності: пояснили у ПФУ

Пенсійні виплати – це важлива складова добробуту пенсіонерів. Щоб забезпечити точність і справедливість цих виплат, українське законодавство передбачає обов’язок пенсіонерів повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) про будь-які зміни у своєму житті, які можуть вплинути на розмір пенсії. Про це пише 24 tv.ua.

Які зміни необхідно повідомляти ПФУ?

Перелік змін, про які пенсіонер повинен повідомити ПФУ, є досить широким. До найпоширеніших змін належать:

Зміна паспортних даних: отримання ID-картки, зміна прізвища, ім’я, по батькові.

отримання ID-картки, зміна прізвища, ім’я, по батькові. Зміна місця проживання: зміна адреси реєстрації.

зміна адреси реєстрації. Зміни у трудовій діяльності: працевлаштування, звільнення, зміна заробітної плати.

працевлаштування, звільнення, зміна заробітної плати. Отримання додаткових джерел доходу: спадщина, подарунки, пенсії з інших країн.

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Які можуть бути наслідки несвоєчасного повідомлення?

Якщо пенсіонер не повідомив ПФУ про зміни у своєму житті протягом 10 днів з моменту їх настання, це може призвести до таких наслідків:

Нарахування надмірних виплат: Якщо пенсіонер продовжує отримувати пенсію за старими умовами, незважаючи на зміну обставин, це може призвести до ситуації, коли він отримує виплати у більшому розмірі, ніж йому насправді належить.

Повернення надмірно виплачених коштів: ПФУ має право вимагати повернення надмірно виплачених сум. Для цього може бути застосовано механізм утримання частини пенсії до повного погашення заборгованості. Законодавством передбачено, що ПФУ може утримувати до 20% пенсії.

ПФУ має право вимагати повернення надмірно виплачених сум. Для цього може бути застосовано механізм утримання частини пенсії до повного погашення заборгованості. Законодавством передбачено, що ПФУ може утримувати до 20% пенсії. Адміністративна відповідальність: У деяких випадках за несвоєчасне повідомлення про зміни пенсіонер може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Як уникнути проблем?

Щоб уникнути негативних наслідків, пенсіонерам рекомендується:

Своєчасно повідомляти ПФУ про будь-які зміни у своєму житті.

Зберігати документи, що підтверджують ці зміни.

Регулярно перевіряти інформацію про свої пенсійні виплати.

Звертатися за консультацією до фахівців ПФУ у разі виникнення питань

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