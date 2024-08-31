За що пенсіонерів можуть оштрафувати чи притягнути до відповідальності: пояснили у ПФУ
Пенсійні виплати – це важлива складова добробуту пенсіонерів. Щоб забезпечити точність і справедливість цих виплат, українське законодавство передбачає обов’язок пенсіонерів повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) про будь-які зміни у своєму житті, які можуть вплинути на розмір пенсії. Про це пише 24 tv.ua.
Які зміни необхідно повідомляти ПФУ?
Перелік змін, про які пенсіонер повинен повідомити ПФУ, є досить широким. До найпоширеніших змін належать:
- Зміна паспортних даних: отримання ID-картки, зміна прізвища, ім’я, по батькові.
- Зміна місця проживання: зміна адреси реєстрації.
- Зміни у трудовій діяльності: працевлаштування, звільнення, зміна заробітної плати.
- Отримання додаткових джерел доходу: спадщина, подарунки, пенсії з інших країн.
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Які можуть бути наслідки несвоєчасного повідомлення?
Якщо пенсіонер не повідомив ПФУ про зміни у своєму житті протягом 10 днів з моменту їх настання, це може призвести до таких наслідків:
- Нарахування надмірних виплат: Якщо пенсіонер продовжує отримувати пенсію за старими умовами, незважаючи на зміну обставин, це може призвести до ситуації, коли він отримує виплати у більшому розмірі, ніж йому насправді належить.
- Повернення надмірно виплачених коштів: ПФУ має право вимагати повернення надмірно виплачених сум. Для цього може бути застосовано механізм утримання частини пенсії до повного погашення заборгованості. Законодавством передбачено, що ПФУ може утримувати до 20% пенсії.
- Адміністративна відповідальність: У деяких випадках за несвоєчасне повідомлення про зміни пенсіонер може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.
Як уникнути проблем?
Щоб уникнути негативних наслідків, пенсіонерам рекомендується:
- Своєчасно повідомляти ПФУ про будь-які зміни у своєму житті.
- Зберігати документи, що підтверджують ці зміни.
- Регулярно перевіряти інформацію про свої пенсійні виплати.
- Звертатися за консультацією до фахівців ПФУ у разі виникнення питань
Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.
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