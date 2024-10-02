За це доведеться платити, навіть якщо не користуєтесь послугами опалення: що таке обслуговування труб

Багато українців стикаються з несподіваними платежами у своїх комунальних квитках. Один з таких несподіваних пунктів – оплата за обслуговування труб. Виявляється, навіть якщо ви відмовилися від централізованого опалення, все одно доведеться платити за те, щоб система працювала. Це пов'язано з тим, що труби – це спільне майно мешканців будинку, яке потребує обслуговування та ремонту. Вартість такої послуги може суттєво відрізнятися залежно від типу будинку та стану комунікацій. Про це пише 24 tv.

Цей платіж необхідний навіть у тому випадку, якщо людина відмовилася від централізованого опалення, пояснює експертка Христина Ненно.

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Якщо мешканці не користуються опаленням у своїх батареях, вони можуть передавати показники лічильника з нульовими значеннями. Однак, згідно з чинними нормами, все одно необхідно сплачувати за обслуговування труб.

За словами Ненно, споживачі також платять за опалення у місцях загального користування, таких як під'їзди чи дахи, де встановлене опалення. Вартість цієї послуги може сильно варіюватися – від 10 гривень до 1 500 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка категорія українців залишиться без субсидії на оплату ЖКП у вересні.

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