За яке порушення ПДР у Польщі можуть оштрафувати на понад пів мільйона гривень

У Польщі діє сувора система штрафів за порушення правил дорожнього руху, яка включає значні суми за певні правопорушення. Одним із найсуворіших покарань передбачено за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.

Якщо рівень алкоголю в крові водія перевищує 0,5 проміле, це вже вважається злочином, за який можна отримати штраф до 60 тисяч злотих та до двох років позбавлення волі. Крім того, порушника можуть позбавити водійських прав на термін від трьох до п'ятнадцяти років, йдеться у правилах дорожнього руху Польщі.

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Повторні порушення у нетверезому стані ще суворіші. Другий раз за кермом у стані сп'яніння призводить до збільшення штрафу, а третій раз – до довічної заборони на водіння. Важливо зазначити, що втеча з місця аварії, спричиненої нетверезим водієм, прирівнюється до самого факту водіння у такому стані, і винуватця чекає аналогічне покарання. Страхові компанії, своєю чергою, виплатять компенсацію потерпілим, але водій, що спричинив аварію, муситиме відшкодувати ці витрати.

Одне з найвищих штрафних покарань у Польщі накладається за парковку на місцях для людей з інвалідністю. Такий штраф може становити від 300 до 800 злотих, а також передбачає нарахування до п'яти штрафних балів. Ще одне серйозне порушення – об'їзд автомобіля, що пропускає пішоходів, за що можна отримати штраф 500 злотих і 10 штрафних балів.

Перевищення швидкості також тягне за собою великі штрафи. За перевищення на 51 км/год і більше штраф складає до 500 злотих, а також додається 10 штрафних балів. Якщо таке порушення відбувається в житловій зоні, водійські права вилучаються на три місяці. Аналогічно суворо карається розворот у недозволеному місці – 400 злотих і п’ять штрафних балів.

Особливо пильну увагу у Польщі приділяють пішоходам. За не зупинення перед пішоходом водій може отримати штраф у розмірі 350 злотих і 10 штрафних балів. Водіння без прав карається штрафом 500 злотих, а за заїзд вантажним транспортом на заборонені дороги передбачений такий же штраф і три штрафні бали.

Окрім цього, існують сезонні правила, зокрема взимку. Якщо автомобіль не очищений від снігу, водія можуть оштрафувати на 500 злотих і нарахувати шість штрафних балів. За нерозбірливі номерні знаки взимку також можуть накласти штраф у розмірі 200 злотих.

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