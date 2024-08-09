Затемнене скло в авто: на який штраф наражають себе водії

Українські водії часто стикаються з проблемами через неправильно встановлені тонувальні плівки на автомобілях. За порушення норм світлопропускання передбачені штрафи у розмірі 340 гривень.

Згідно з Правилами дорожнього руху, лобове скло автомобіля має пропускати не менше 75% світла, а передні бокові стекла – щонайменше 70%. Затемнення задніх стекол не регламентується, проте заборонено використання дзеркальних плівок, пише OBOZ.UA.

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Ці норми встановлені з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. Зменшена видимість для водія може призвести до аварійних ситуацій, особливо в умовах недостатньої освітленості.

Варто зазначити, що штрафують не лише за порушення норм тонування. Водії також можуть бути оштрафовані за відсутність дитячого утримуючого пристрою для перевезення дітей.

Перед тим, як тонувати стекла свого автомобіля, рекомендується детально ознайомитися з вимогами законодавства та звернутися до спеціалізованих сервісів, які мають необхідне обладнання для вимірювання рівня світлопропускання.

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