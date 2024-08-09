Затемненное стекло в авто: какой штраф для водителей

Украинские водители часто сталкиваются с проблемами из-за неправильно установленных тонировочных пленок на автомобилях. За нарушение норм светопропускания предусмотрены штрафы в размере 340 гривен.

Согласно Правилам дорожного движения, лобовое стекло автомобиля должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые стекла – не менее 70%. Затемнение задних стекол не регламентируется, однако запрещено использование зеркальных пленок, пишет OBOZ.UA.

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Эти нормы установлены в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Уменьшенная видимость для водителя может привести к аварийным ситуациям, особенно в условиях недостаточной освещенности.

Следует отметить, что штрафуют не только за нарушение норм тонировки. Водители также могут быть оштрафованы за отсутствие детского удерживающего устройства для перевозки детей.

Перед тонированием стекла своего автомобиля рекомендуется подробно ознакомиться с требованиями законодательства и обратиться к специализированным сервисам, имеющим необходимое оборудование для измерения уровня светопропускания.

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