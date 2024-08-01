Недорогі та надійні: ТОП-10 вживаних авто, які радять купувати всім

Кожен, хто шукає автомобіль з пробігом, прагне знайти надійний транспортний засіб. Ключовим на вторинному ринку є придбання машини, яка не потребуватиме частих ремонтів і коштуватиме недорого.

Експерти з WhatCar розповіли про автомобілі, які вирізняються своєю надійністю і не потребують значних витрат на обслуговування, при цьому їх ціна залишається доступною. Ці машини міського сегменту радять купувати та називають найкращими у своєму класі.

Зауважимо, що завжди критично важливо ретельно перевіряти автомобіль перед покупкою через те, що вибір лише якісного варіанту гарантує безпроблемну експлуатацію.

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Найкращі вживані автомобілі для міста :

Skoda Citigo; Hyundai i10; Volkswagen up; SEAT Mii; Kia Picanto; Suzuki Celerio; Ford Ka+; Toyota Aygo; FIAT 500; Peugeot 108.

Лідером рейтингу став міський автомобіль Skoda Citigo. Це авто вирізняється своєю практичністю та високою якістю, а в умовах пересування по місту він демонструє чудову маневреність.

Не варто забувати про близьких "родичів" цієї моделі – Volkswagen up та SEAT Mii, які пропонують аналогічні характеристики, але з іншим дизайном. Також до топ-10 увійшов і ікона стилю FIAT 500. А Suzuki Celerio нехай виглядає прісно, але дуже надійний. Таким чином, кожен покупець може знайти оптимальний варіант для себе.

Нагадаємо, раніше експерти назвали ТОП-10 кросоверів, які довго не втрачають свою ціну.

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