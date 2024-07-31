Названо найпопулярніші вживані авто віком до 5 років в Україні

В першій половині 2024 року українці показали високий інтерес до придбання не надто старих автомобілів. За цей період було імпортовано та офіційно зареєстровано 30,3 тисячі легкових авто, вік яких не перевищує п’яти років.

На вторинному ринку такі машини займають 27% – з усіх 113,3 тисяч авто, що були ввезені за перше півріччя. Середній вік усіх імпортованих вживаних автомобілів складає 8,8 років. Про це зазначає асоціація "Укравтопром".

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Бензинові машини залишаються найбільш затребуваними на ринку, займаючи 40% від загальної кількості. Електромобілі також користуються великою популярністю, маючи майже таку ж частку – 39%. Дизельні автомобілі становлять 10%, гібридні – 7%, а машини з газобалонним обладнанням – 4%.

Що стосується популярності моделей, то серед вживаних авто віком до п’яти років лідерство утримують електромобілі марки Tesla, які зайняли дві перші позиції у ТОП-10. Крім того, сім з десяти найбільш популярних моделей – це кросовери.

Найпопулярніші вживані авто віком до 5 років за 2024 рік:

Tesla Model Y – 1915 авто. Tesla Model 3 – 1860 од. Mazda CX-5 – 1012 од. Nissan Rogue – 1008 од. Hyundai Kona – 983 од. Volkswagen Tiguan – 903 од. Volkswagen Golf – 774 од. Volkswagen ID.4 – 681 од. Audi Q5 – 618 од. Nissan Leaf – 600 од.

Нагадаємо, раніше експерти назвали ТОП-10 кросоверів, які довго не втрачають свою ціну.

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