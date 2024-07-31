Названы самые популярные б/у авто в возрасте до 5 лет в Украине

В первой половине 2024 года украинцы показали высокий интерес к приобретению не слишком старых автомобилей. За этот период было импортировано и официально зарегистрировано 30,3 тысячи легковых авто, возраст которых не превышает пяти лет.

На вторичном рынке такие машины занимают 27% – из всех 113,3 тысяч авто, которые были ввезены за первое полугодие. Средний возраст всех импортируемых подержанных автомобилей составляет 8,8 лет. Об этом указывает ассоциация "Укравтопром".

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Бензиновые машины остаются наиболее востребованными на рынке, занимая 40% от общего количества. Электромобили также пользуются большой популярностью, имея почти такую же долю – 39%. Дизельные автомобили составляют 10%, гибридные – 7%, а машины с газобаллонным оборудованием – 4%.

Что касается популярности моделей, то среди подержанных авто возрастом до пяти лет лидерство удерживают электромобили марки Tesla, которые заняли две первые позиции в ТОП-10. Кроме того, семь из десяти наиболее популярных моделей – это кроссоверы.

Самые популярные б/у авто в возрасте до 5 лет за 2024 год:

Tesla Model Y – 1915 авто. Tesla Model 3 – 1860 ед. Mazda CX-5 – 1012 ед. Nissan Rogue – 1008 ед. Hyundai Kona – 983 ед. Volkswagen Tiguan – 903 ед. Volkswagen Golf – 774 ед. Volkswagen ID.4 – 681 ед. Audi Q5 – 618 ед. Nissan Leaf – 600 ед.

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-10 кроссоверов, долго не теряющих свою цену.

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