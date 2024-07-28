Експерти назвали ТОП-10 кросоверів, які довго не втрачають свою ціну

Згідно з дослідженнями, протягом перших трьох років використання авто може втратити від 15% до 40% своєї вартості, навіть якщо його стан залишається майже ідеальним. Наприклад, спортивний седан Maserati Quattroporte через три роки може коштувати всього 35,5% від початкової ціни. Тому фахівці рекомендують перед покупкою автомобіля вивчити список моделей, що найкраще утримують свою початкову вартість.

Придбання нового авто часто відбувається без урахування його майбутньої ціни при перепродажі. Наприклад, не багато хто задумується над тим, скільки можна буде виручити за автомобіль через 3-5 років експлуатації. Раніше автовласники зазвичай купували нові транспортні засоби та використовували їх багато років. Однак сучасні покупці часто воліють міняти автомобілі кожні 4-5 років.

Експерти з видання WhatCar провели дослідження автомобільного ринку і виявили, які кросовери найкраще зберігають свою початкову вартість.

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Для дослідження було використано дані про ринкову ціну авто через три роки після покупки й порівняно їх з первинною вартістю. В результаті був складений список з десяти кросоверів, які демонструють найменше падіння у ціні.

Ось ТОП-10 кросоверів:

1. Lamborghini Urus – залишкова вартість: 72.6%

2. Mercedes G-Class – залишкова вартість: 62.3%

3. Lotus Eletre – Залишкова вартість: 60.8%

4. Land Rover Defender – залишкова вартість: 58.1%

5. Mini Countryman – залишкова вартість: 57.3%

6. Range Rover – залишкова вартість: 56.54%

7. Range Rover Sport – залишкова вартість: 56.53%

8. Renault Scenic E-Tech – залишкова вартість: 56.3%

9. Land Rover Discovery – залишкова вартість: 54.5%

10. Tesla Model Y – залишкова вартість: 53.7%.

Варто відзначити, що правильний вибір автомобіля, який зберігає свою ліквідність, може стати вигідною інвестицією, яка принесе задоволення від володіння авто на довгі роки. Обрані моделі не тільки зберігають свою вартість, але й мають хороші технічні характеристики та дарують емоційний досвід водіння.

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