Недорогие и надежные: ТОП-10 подержанных авто, которые советуют покупать всем

Каждый, кто ищет автомобиль с пробегом, стремится найти надежное транспортное средство. Ключевым на вторичном рынке является приобретение машины, которая не потребует частых ремонтов и будет стоить недорого.

Эксперты из WhatCar рассказали об автомобилях, которые отличаются своей надежностью и не требуют значительных затрат на обслуживание, при этом их цена остается доступной. Эти машины городского сегмента советуют покупать и называют лучшими в своем классе.

Заметим, что всегда критически важно тщательно проверять автомобиль перед покупкой из-за того, что выбор только качественного варианта гарантирует беспроблемную эксплуатацию.

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Лучшие подержанные автомобили для города:

Skoda Citigo; Hyundai i10; Volkswagen вверх; SEAT Mii; Kia Picanto; Suzuki Celerio; Ford Ka+; Toyota Aygo; FIAT 500; Peugeot 108.

Лидером рейтинга стал городской автомобиль Skoda Citigo. Это авто отличается своей практичностью и высоким качеством, а в условиях передвижения по городу он демонстрирует превосходную маневренность.

Не стоит забывать о близких "родственниках" этой модели – Volkswagen up и SEAT Mii, которые предлагают аналогичные характеристики, но с другим дизайном. Также в топ-10 вошел и икона стиля FIAT 500. А Suzuki Celerio пусть выглядит пресно, но очень надежный. Таким образом, каждый покупатель может найти оптимальный вариант для себя.

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-10 кроссоверов, долго не теряющих свою цену.

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