За три порушення забиратимуть права: в Україні планують значно посилити покарання для водіїв

У найближчому майбутньому в Україні хочуть істотно посилити відповідальність для водіїв, які неодноразово порушують правила дорожнього руху. Відповідний законопроєкт №12172 вже передано на розгляд до Верховної Ради.

Згідно з його положеннями, водіям, які не дотримуються правил проїзду пішохідних переходів, перехресть або ігнорують заборонний сигнал світлофора, загрожує штраф у розмірі 1020 гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф збільшиться до 2550 гривень. Крім того, за повторне порушення передбачено можливе позбавлення водійських прав на строк від 6 до 12 місяців. Про це повідомляє сайт Avtomob.

Основна ідея запропонованого закону полягає в тому, що після сплати штрафу порушення ПДР не буде повністю анульовано. У разі подальшого ігнорування правил, попередні порушення враховуватимуться при призначенні суворіших санкцій. Така система має на меті посилити водійську дисципліну, адже уникнути відповідальності за постійне порушення правил більше не вийде. Подібний підхід вже давно застосовується в країнах ЄС і довів свою ефективність у формуванні свідомої поведінки учасників дорожнього руху.

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Документ передбачає, що розглядати справи про порушення правил дорожнього руху та виносити постанови будуть Національна поліція та Військова інспекція безпеки дорожнього руху ВСП ЗСУ. Водночас, як і раніше, виключне право приймати рішення щодо позбавлення водійських прав зберігається за судом.

Експерти впевнені, що запровадження цього законопроєкту зможе помітно змінити ситуацію на дорогах, зокрема покращити ставлення водіїв до пішоходів та їхніх прав. Наразі документ знаходиться на етапі обговорення, проте його вже внесено до порядку денного Верховної Ради, що означає, що розгляд може відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень штрафу за брудну воду з-під коліс.

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