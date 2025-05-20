За три нарушения будут забирать права: в Украине планируют значительно ужесточить наказание для водителей

В ближайшем будущем в Украине хотят существенно усилить ответственность для водителей, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения. Соответствующий законопроект №12172 уже передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Согласно его положениям, водителям, которые не соблюдают правила проезда пешеходных переходов, перекрестков или игнорируют запрещающий сигнал светофора, грозит штраф в размере 1020 гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличится до 2550 гривен. Кроме того, за повторное нарушение предусмотрено возможное лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев. Об этом сообщает сайт Avtomob.

Основная идея предложенного закона заключается в том, что после уплаты штрафа нарушение ПДД не будет полностью аннулировано. В случае дальнейшего игнорирования правил, предыдущие нарушения будут учитываться при назначении более строгих санкций. Такая система имеет целью усилить водительскую дисциплину, ведь избежать ответственности за постоянное нарушение правил больше не получится. Подобный подход уже давно применяется в странах ЕС и доказал свою эффективность в формировании сознательного поведения участников дорожного движения.

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Документ предусматривает, что рассматривать дела о нарушении правил дорожного движения и выносить постановления будут Национальная полиция и Военная инспекция безопасности дорожного движения ВСП ВСУ. В то же время, как и раньше, исключительное право принимать решение о лишении водительских прав сохраняется за судом.

Эксперты уверены, что введение этого законопроекта сможет заметно изменить ситуацию на дорогах, в частности улучшить отношение водителей к пешеходам и их правам. Сейчас документ находится на этапе обсуждения, однако он уже внесен в повестку дня Верховной Рады, что означает, что рассмотрение может состояться в ближайшее время.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах водителям грозит до 250 тысяч гривен штрафа за грязную воду из-под колес.

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