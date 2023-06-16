Забудете про жовте і сухе листя: як підживити огірки

Щоб виростити гарний врожай огірків, городники задіюють різні методи підживлення рослин, в тому числі й нестандартні. Дехто підливає під коріння добрива, дехто користується "народними методами" підгодовування.

Як повідомляє Telegram-канал "Дача. Сад та город", щоб листя огірків не сохло та не жовтіло, треба давати рослині "поїсти смачненьке".

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З'ясувалося, що огірки люблять медову воду. "Солодкого продукту знадобиться зовсім небагато, зате ви забудете про жовте та засохле листя і зберете чудовий урожай хрустких огірків", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що мед допомагає огіркам рости швидше, збільшуючи кількість зав'язей та плодів.

"Також підвищує імунітет рослин. Грунт стає поживнішим", – кажуть досвідчені городники.

Щоб підживити огірки медом, потрібно три чайні ложки будь-якого меду розчинити у п'яти літрах теплої води. Потім полийте кожен кущ під корінь (до півлітра свіжого розчину).

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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