Чим підгодувати розсаду капусти, щоб виросли великі качани

З приходом тепла розсаду треба висаджувати на грядки просто неба. Проте проблемою є те, що суворі реалії (шкідники, збудники хвороб, прохолодні ночі) можуть спричинити пошкодження рослини.

У такий час розсада капусти відчуває сильний стрес, гостро потребує підгодівлі та захисту. Як саме це зробити для отримання великих качанів, розповіли в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

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Городники радять застосовувати три способи для підгодівлі:

1. Розсаду капусти можна підгодувати сечовиною, хлористим калієм, суперфосфатом (10 г, 10 г, 20 г на 10 л води). Це необхідно для насичення ґрунту поживними речовинами.

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2. Можна одразу опудрити тютюновим пилом та золою (суміш 1:1) для захисту від хрестоцвітих блішок та капустяної мухи.

3. Якщо після висадки з'являться ознаки пероноспорозу, обприскати 1-відсотковою бордоською рідиною.

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