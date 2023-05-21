Чем подкормить рассаду капусты, чтобы выросли большие початки

С приходом тепла рассаду надо высаживать на грядки под открытым небом. Однако проблемой является то, что суровые реалии (вредители, возбудители болезней, прохладные ночи) могут повлечь за собой повреждение растения.

В это время рассада капусты испытывает сильный стресс, остро нуждается в подкормке и защите. Как именно это сделать для получения больших початков, рассказали в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

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Огородники советуют применять три способа для подкормки:

1. Рассаду капусты можно прикормить мочевиной, хлористым калием, суперфосфатом (10 г, 10 г, 20 г на 10 л воды). Это необходимо для насыщения почвы питательными веществами.

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2. Можно сразу опудрить табачной пылью и золой (смесь 1:1) для защиты от крестоцветных блошек и капустной мухи.

3. Если после высадки появятся признаки пероноспороза, опрыскать 1-процентной бордоской жидкостью.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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