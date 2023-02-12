Забудьте про цю дрібницю назавжди: 3 прості способи знайти край скотчу за секунду

Скотч – надзвичайно корисний виріб, який має безліч функцій. Багатьом добре знайома ця дрібна неприємність, коли ніяк не вдається знайти край у скотчу. На таку просту дію можна витратити занадто багато часу, зайвих зусиль та нервів.

Якщо скотч або ізоляційна стрічка дуже тонка та липка, то цю лінію важко виявити відразу. Тому слід знати декілька простих порад, які дозволять вам назавжди забути про цю проблему.

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Швидко знайти край у скотчу допоможуть простий олівець, маркер або фломастер чорного чи темного кольору. Проведіть грифелем олівця або маркером по поверхні скотчу. Так місця стику ви знайдете миттєво, бо воно потемніє, оскільки частки графіту прилипнуть до залишків клейкої речовини на лінії відриву. Після чого слід просто підчепити скотч; Візьміть трохи борошна, товченої крейди, соди або іншого порошку. Опустіть палець у муку та проведіть ним по рулону. Край скотчу можна буде помітити по білій лінії, як і з попереднім способом. Борошно скупчиться на місці стику; Щоб кожного разу не витрачати час, не ламати нігті, не псувати нерви та скотч, закріпіть на кінці липкої стрічки невеликий предмет. Це може бути монетка, канцелярська скріпка, шматок картону. Ще простіше – кожного разу загинати вільний кінчик удвічі, щоб він стирчав над поверхнею скотчу. Так вам не треба буде кожного разу шукати цей край.

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