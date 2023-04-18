Навіщо класти брудні речі в морозильну камеру: ефективний лайфхак

Завжди було важко знайти будинок, де не було б пральної машинки. Ця побутова техніка є справжньою знахідкою, яка дозволяє забути про виснажливе ручне прання. Але іноді буває, що машинка не може справитися зі сильними забрудненнями. В таких випадках дивний, але дієвий лайфхак з морозилкою може вам допомогти.

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Щоб видалити застарілі плями, достатньо покласти річ у пластиковий пакет і відправити його до морозильної камери на 4-6 годин, або навіть на всю ніч, щоб вона добре замерзла.

Після цього настає етап прання. Вийміть заморожену річ із пакета і стирайте в пральній машині, додаючи звичайний гель чи порошок.

Суть цього методу полягає в тому, що під впливом холоду волокна тканини та сама пляма змінюють свою структуру, що допомагає легше відмити забруднення під час прання.

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Також дізнайтесь, як правильно доглядати за пральною машиною, щоб вона служила довго.

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