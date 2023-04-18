Зачем класть грязные вещи в морозильную камеру: эффективный лайфхак

Всегда было трудно найти дом, где не было бы стиральной машинки. Эта бытовая техника является настоящей находкой, которая позволяет забыть об изнурительной ручной стирке. Но иногда случается, что машинка не может справиться с сильными загрязнениями. В таких случаях странный, но действенный лайфхак с морозилкой может помочь вам.

Читайте также: Как постирать растянутые джинсы, чтобы вернуть им форму

Чтобы удалить устаревшие пятна, достаточно положить вещь в пластиковый пакет и отправить его в морозильную камеру на 4-6 часов, или даже на всю ночь, чтобы она хорошо замерзла.

После этого наступает этап стирки. Извлеките замороженную вещь из пакета и стирайте в стиральной машине, добавляя обычный гель или порошок.

Суть этого метода заключается в том, что под влиянием холода волокна ткани и само пятно изменяют свою структуру, что помогает легче отмыть загрязнение во время стирки.

Видео дня

Также узнайте, как правильно ухаживать за стиральной машиной, чтобы она служила долго.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!