Навіщо класти шматочки лимона на підвіконні: лайфхак досвідчених господинь

Лимон в господарстві застосовують по різному. Його вживають в їжу, використовують для миття посуду і прибирання квартири. Сік лимона допомагає позбавити будинок від неприємних запахів, очистити посуд та навіть позбутись запаху, який залишають не надто виховані коти.

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Проте, є ще один цікавий спосіб застосування шкірки лимона. Цей кислий фрукт може позбавити від ще однієї проблеми, яка часто виникає у весняний період. Досвідчені господині використовують скибки лимона для відлякування мух.

Навесні комахи пробуджуються і часто проникають в наші оселі через вікна. Однак, якщо викласти на підвіконні лимонні шкурки, то мухи не будуть летіти у це вікно.

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Зазначається, що ці комахи не переносять запаху цитрусових, тому лимонні шкірки на підвіконні будуть ефективно відлякувати набридливих мух.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо додавати лимон при варінні яєць.

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