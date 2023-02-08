Навіщо класти лимон у губку для миття посуду: корисний лайфхак

Цінність лимона не тільки в його корисних поживних властивостях. Цей універсальний цитрусовий фрукт ще й відмінний природний антибактеріальний засіб, який використовують навіть під час миття посуду. До того ж цей спосіб універсальний, адже підходить для всіх типів посуду.

Про це пише видання santeplus. Губку для миття посуду радять просочити лимоном, щоб вирішити багато незручностей. Кожного разу, коли губка з лимоном намокатиме, цитрусовий сік доповнюватиме мийний засіб та допомагатиме видаляти плями ефективніше.

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Щоб скористатись перевагами цього лайфхаку, надріжте губку та вставте шматочок лимона всередину розрізу. Посуд мийте як зазвичай, завдяки лимонному соку різні плями на тарілках видалятимуться легше, а цитрус поліруватиме посуд.

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Окрім того, що таким чином можна легко очищати різні поверхні та видаляти стійкі плями з посуду, лимон усуває неприємні запахи та залишає приємний аромат.

Нагадаємо, сода та оцет також допоможуть у митті й іншого посуду, наприклад, очистити чашки від чайного нальоту. А також, раніше ми писали про те, як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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