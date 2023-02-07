Як відмити сковороду за допомогою господарського мила: неочікуваний лайфхак

Нагар на пательні з'являється з часом через налипання жиру, який підгорає на внутрішній та зовнішній поверхні. Проте мало хто знає, за допомогою одного натурального засобу можна видалити навіть товстий шар нагару та жиру. Йдеться про господарське мило.

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Щоб відмити внутрішню поверхню, від цілого шматка мила потрібно відокремити невеликий брусок та подрібнити його за допомогою терки. Отриману мильну стружку треба відправити на сковорідку та влити трохи води, щоб вона повністю покривала мило.

Увімкніть вогонь та зачекайте десь близько 10 хвилин, поки мило перетвориться на однорідну масу, після чого вимкніть плиту.

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Коли рідина охолоне, можна відтерти нагар. Після такої процедури це буде зробити значно легше.

Щоб очистити зовнішню поверхню сковорідки, натріть мило на терці і пом'якшіть стружку в теплій воді до отримання густої каші. Погасіть соду столовим оцтом та нанесіть суміш на зовнішню поверхню брудної пательні. Через 15 хвилин нагар треба змити щіткою або грубою губкою. Якщо процедура не допоможе очистити сковорідку з першого разу, треба спробувати ще раз.

Нагадаємо, сода та оцет допоможуть у митті й іншого посуду, наприклад, очистити чашки від чайного нальоту.

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