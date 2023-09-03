Навіщо розкладати цибулю у кімнатах під час будівельних робіт

Під час проведення ремонтних робіт у приміщеннях часто використовують фарбу, і не завжди викликає запах, що може створювати дискомфорт через гострий аромат. Витягти цей запах зазвичай займає час, іноді навіть кілька днів. Однак існує трюк, який може сприяти вивітрюванню запаху фарби значно швидше, і цим трюком є використання цибулі.

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Запах фарби визнається негативним для здоров'я, оскільки він може викликати нудоту, головний біль, запаморочення та алергічні реакції, пише kirpi4ik. Тому важливо максимально швидко позбутися цього аромату. Мало хто знає, але цибуля може бути корисною в цьому процесі.

Як позбутися запаху фарби у приміщенні:

Вентиляція: Почніть з відкриття всіх вікон та міжкімнатних дверей навстіж на одну добу. Протягом цього часу неприємний запах повинен вивітритися, і місця, які ще не висохли, остаточно висохнуть. Використання цибулі: Цибуля має особливість поглинати інші аромати, і можна використовувати цей метод для позбавлення приміщення від запаху фарби. Важливо вибрати цибулю білих або жовтих сортів. Розріжте цибулини великого або середнього розміру надвоє і розкладіть їх по одній на тарілки або підставки, зрізом вгору. Розташування цибулі: Поставте тарілки з цибулею біля стін і в центрі приміщення, де відчувається аромат фарби, і залиште їх протягом деякого часу. У деяких випадках це може зайняти лише одну ніч. Після закінчення процедури викиньте цибулю, і не використовуйте її для приготування їжі.

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