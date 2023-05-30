Навіщо класти смартфон у порожню чашку на ніч: неочікуваний лайфхак

Існує багато прийомів, які можуть покращити роботу вашого телефону. Деякі з цих прийомів зрозумілі й легко застосовуються, тоді як інші можуть здатися трохи екзотичними. Наприклад, деякі люди залишають свій телефон "ночувати" у порожній ємності, такій як чашка.

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Цей трюк може допомогти вам не проспати, оскільки багато людей не чують звук будильника на своєму телефоні, навіть якщо гучність встановлена на максимум. Звук все одно здається занадто тихим, і вони не прокидаються вчасно.

Але якщо ви покладете свій телефон у порожню ємність, таку як невелика банка, чашка або склянка, це працюватиме як підсилювач звуку. Звук стає значно гучнішим, і ви маєте набагато більше шансів почути сигнал будильника вранці. До того ж якщо поставити чашку подалі від ліжка, то вам доведеться вставати, щоб вимкнути будильник.

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Цей прийом можна застосовувати не лише для будильника, але й у будь-якій ситуації, коли вам потрібно підсилити звук. Поклавши свій телефон у порожню ємність, ви зможете насолоджуватися гучнішою музикою, особливо це корисно на відкритому повітрі або на вулиці, коли вам потрібно, щоб музика лунала на повну потужність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нестандартно використовувати навушники для смартфона.

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