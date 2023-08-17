Навіщо класти у шкіряне взуття картоплю: лайфхак для нового та випраного взуття

Картопля – дивовижний овоч, який може бути корисним не лише на кухні, а й для вирішення інших побутових проблем. Однією з таких сфер використання є полегшення дискомфорту, що виникає при носінні нового взуття, особливо якщо воно щільно облягає ногу.

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Ось невеликий життєвий лайфхак від pixelinform, який може стати в нагоді тим, хто хоче зробити своє взуття більш комфортним.

Підходить для натуральної шкіри

Цей метод рекомендований використовувати виключно для взуття, виготовленого з натуральної шкіри, так як саме цей матеріал може добре розтягуватися.

Як використовувати метод

Відео дня

Візьміть дві картоплини необхідного розміру та очистіть їх від шкірки. Заверніть картоплю в папір, наприклад, газету або кухонний рушник. Помістіть такий "розширювач" у передню частину взуття, де відчуваєте дискомфорт. Залиште це на ніч.

Очікуваний результат

На наступний ранок ви помітите, що ваше взуття стало трохи ширше та комфортніше для ноги. Розтягнутий матеріал шкіри дозволяє зменшити тиск на ногу, тим самим полегшуючи відчуття дискомфорту.

Нехай цей простий лайфхак стане для вас в нагоді, якщо ви зіткнулися з проблемою незручного взуття. Відтепер, з допомогою картоплі, ви зможете зробити ваші улюблені пари взуття ще більш комфортними та приємними для носіння.

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