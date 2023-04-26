Как отстирать воротник и манжеты рубашки: простой лайфхак

Для многих людей рубашка является визитной карточкой делового нрава. Однако, если воротник и манжеты не присматриваются должным образом, они могут быстро загрязниться и потерять внешний вид. Поэтому, если вы хотите сохранить рубашку в идеальном состоянии, вам нужно знать, как правильно отстирать воротник и манжеты.

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Одним из самых грязных мест на рубашке есть воротник и манжеты. Эти части одежды нуждаются в особом уходе и внимании. Поскольку они не только загрязняются, но и тяжело отпираются, их нужно стирать с использованием деликатных средств, чтобы предотвратить повреждение ткани и сохранить их внешний вид. Идеально, если вы стираете рубашку ежедневно, поскольку это предотвращает сильное загрязнение воротника и манжетов.

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Как очистить ворот рубашки от загрязнений:

Начните, чтобы потереть воротник щеткой для одежды. Это поможет удалить остатки ороговевших частиц кожи, покрывших воротник, и позволит стирке действовать более эффективно; Намочите воротник в теплой воде; Тщательно натрите ворот хозяйственным мылом. Если загрязнение очень сильное, дополнительно потрите мягкой щеткой; Оставьте воротник промочиться на пол часа; После того, как воротник должным образом отмочился, прополосните его; Выстирайте рубашку с помощью обычных методов (вручную или в стиральной машине); Если темные полосы на воротнике не удалось вывести с помощью хозяйского мыла, можно попробовать использовать средство для мытья посуды. Он эффективно справится с грязью на воротнике, состоящем из жира, пота и пыли. Процедура будет такой же: намочить, натереть, оставить на 30 минут, прополоснуть.

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