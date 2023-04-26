Як відіпрати комір та манжети сорочки: простий лайфхак

Для багатьох людей сорочка є візитною карткою ділової вдачі. Однак, якщо комір та манжети не доглядаються належним чином, вони можуть швидко забруднитися та втратити свій зовнішній вигляд. Тому, якщо ви хочете зберегти сорочку в ідеальному стані, вам потрібно знати, як правильно відіпрати комір та манжети.

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Одним із найбільш брудних місць на сорочці є комір та манжети. Ці частини одягу потребують особливого догляду та уваги. Оскільки вони не тільки забруднюються, але й важко відпираються, їх потрібно прати з використанням делікатних засобів, щоб запобігти пошкодженню тканини та зберегти їх зовнішній вигляд. Ідеально, якщо ви пратимете сорочку щодня, оскільки це запобігає сильному забрудненню коміра та манжетів.

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Як очистити комір сорочки від забруднень:

Почніть з того, щоб потерти комір щіткою для одягу. Це допоможе видалити залишки ороговілих частинок шкіри, що покрили комір, і дозволить пранню діяти більш ефективно; Намочіть комір у теплій воді; Ретельно натріть комір господарським милом. Якщо забруднення дуже сильне, то додатково потріть м'якою щіткою; Залиште комір промочитись на пів години; Після того, як комір належним чином відмочився, прополосніть його; Виперіть сорочку за допомогою звичайних методів (вручну або в пральній машині); Якщо темні смуги на комірі не вдалося вивести за допомогою господарського мила, можна спробувати використати засіб для миття посуду. Він ефективно впорається з брудом на комірі, який складається з жиру, поту та пилу. Процедура буде такою самою: намочити, натерти, залишити на 30 хвилин, прополоснути.

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