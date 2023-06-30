Навіщо досвідчені господині наливають соняшникову олію в раковину: цікавий лайфхак

Багато господинь стикаються з неприємним запахом у ванній кімнаті, особливо коли вони від’їжджають з дому на тривалий час і не користуються сантехнікою, зокрема раковиною. Це призводить до утворення нальоту у сифоні, засідання бактерій та уповільнення зливу води.

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У таких ситуаціях необов'язково витрачати гроші на дорогі хімічні засоби або викликати майстра. Досвідчені господині використовують простий лайфхак з використанням соняшникової олії. Якщо правильно застосувати цей метод, проблема зникне і не з'явиться знову, коли ви покинете дім на тривалий період.

Експерти пояснюють, що цей продукт утворює захисний шар, який запобігає поширенню неприємного запаху у приміщенні. Але перед тим як заливати соняшникову олію у раковину, впевніться, що всі інші справи в будинку вже виконані. Потім дуже обережно додайте невелику кількість олії у сифон раковини. Цей метод допоможе захистити приміщення від неприємного запаху на протязі до 3 місяців.

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Проте, перед тим як використати цей метод, важливо виконати кілька дій:

Відкрийте сифон і очистіть його від бруду перед тим, як заливати олію; Якщо ви раніше не помічали неприємного запаху у приміщенні, не потрібно застосовувати цей захисний шар з олії; Якщо ваші труби старі, олія може змішатися з водою, іржею та залишками їжі, тому лайфхак з олією захистить вас від неприємного запаху, але пізніше може знадобитися спеціальний засіб для прочищення труб. Проте це нескладна процедура, оскільки на ринку існує безліч таких засобів.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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