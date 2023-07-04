Навіщо після цибулі висаджувати редис: секрети досвідчених дачників

У липні українські дачники вже збирають чимало врожаю та планують наступні посадки рослин. Однією з культур, яку збирають цього місяця є цибуля.

Ділянку, на якій росла ця рослина, можна використати для висадки інших культур. Досвідченні дачники радять посадити у таку землю редиску.

Таке чергування культур дозволить отримати щедрий врожай. За умов гарного поливу та створення затінку, редиска дасть соковиті та солодкі плоди.

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Це також дозволить відійти від переконання, що редиску можна сіяти лише весною. Липневий врожай може вийти навіть смачнішим, аніж квітневий чи травневий.

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Водночас, якщо ділянка потребує відпочинку, то після цибулі варто висаджувати гірчицю, ріпак або сою. Ці культури дозволять збагатити ґрунт та підготують землю до наступного сезону.

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