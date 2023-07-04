Зачем после лука высаживать редис: секреты опытных дачников

В июле украинские дачники уже собирают немало урожая и планируют последующие посадки растений. Одной из культур, которую собирают в этом месяце, является лук.

Участок, на котором росло это растение, можно использовать для высадки других культур. Опытные дачники советуют посадить в такую землю редиску.

Такое чередование культур позволит получить обильный урожай. При хорошем поливе и создании тени, редис даст сочные и сладкие плоды.

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Это также позволит отойти от убеждения, что редис можно сеять только весной. Июльский урожай может получиться даже более вкусным, чем апрельский или майский.

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В то же время, если участок нуждается в отдыхе, то после лука следует высаживать горчицу, рапс или сою. Эти культуры позволят обогатить почву и подготовят землю к следующему сезону.

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