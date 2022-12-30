Навіщо вставляти сірники в горщик із квітами: несподіваний трюк від садівників

Кімнатні рослини є практично у кожному будинку. Але просто поливати їх мало, за ними потрібний правильний догляд і належну увагу.

Деякі садівники використовують сірники в горщиках з квітами. У чому полягає суть методу використання сірників у вазонах, читайте у нашому матеріалі.

Цей метод стане у нагоді всім, хто хоче почати квіткову справу або просто прикрасити своє підвіконня рослиною. Щоб наприкінці у вас вийшла чудова прикраса кімнати, необхідно подумати, як уберегти її від шкідників.

Однією із проблем у догляді за рослинами у вазонах є мошки. Вони можуть з'явитися через нерегулярне і рясне поливання, поганий грунт і деякі інші причини.

Відео дня

Досвідчені садівники користуються одним перевіреним методом. Щоб зменшити кількість мошок у ґрунті потрібно взяти одну коробку сірників.

Для цього необхідно вставити сірники на відстані приблизно 5 см один від одного головками із сіркою донизу. За рослиною продовжується звичайний догляд, на сірники не звертають уваги.

Чому використовують сірники

Сірка, яка є на сірнику, застосовується для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин з давніх-давен і входить до складу багатьох пестицидів та інсектицидів. При кожному поливі вода розчиняє речовину на головці сірника, сірка з нього проникає в ґрунт і коріння рослини і робить ваш кімнатний оазис непридатним для життя та розмноження мошок.

Її невелика кількість позитивно впливає на рослину. У той же час сірка не шкодить домашнім вихованцям.

Скільки тримати сірники у горщику рослини

Через три та чотири дні можна витягнути сірники та провести повний огляд ґрунту. Якщо сірки в землі не залишилося, сірники можна замінити на нову партію.

Для повного зникнення мошок найчастіше достатньо замінити сірники п'ять разів, але іноді радять продовжувати цю процедуру протягом двох місяців, щоб уникнути повторної появи настирливих сусідів.

Альтернатива сірникам

Замість сірників можна використовувати саморобний метод. Для цього необхідно купити зубочистки або тоненькі палички, вату та покупну сірку у квітковому магазині.

На край паличок потрібно намотати невелику кількість вати, начебто на вушні палички.

Далі розвести сірку в слабкий розчин і промокнути вату, дати висохнути. Тепер можна вставляти палички головками вниз для досягнення такої ж мети.

Таким методом можна удобрювати ґрунт великим об'ємом сірки, що характерно для невеликих клумб на відкритому повітрі.

Шкідники в ґрунті заводяться з неймовірною швидкістю, а от просто так їх не позбудеться.

На думку фахівців, сірниковий спосіб для позбавлення від мошок найпростіший і доступний, а головне - ефективний.

Цим трюком сміливо користуються садівники та просто любителі з усіх куточків світу.

Квіти на підвіконні, невеликий сад у дворі або на балконі будуть швидко знезаражені за допомогою сірчаних головок.

Раніше UAportal опублікував список рослин, які допоможуть принести удачу в будинок. Вони також сприятливо вплинуть на життєву енергію хазяїна.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал !