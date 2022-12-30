Зачем вставлять спички в горшок с цветами: неожиданный трюк от садоводов

Комнатные растения есть практически в каждом доме. Но просто поливать их не достаточно, за ними необходим правильный уход и должное внимание.

Почем некоторые садоводы используют спички в горшках с цветами. В чем заключается суть метода использования спичек в вазонах, читайте в нашем материале.

Этот метод пригодится всем, кто хочет начать цветочное дело или просто украсить свой подоконник растением. Чтобы в конце у вас получилось отличное украшение комнаты необходимо подумать, как уберечь его от вредителей.

Одной из проблем в уходе за растениями в вазонах являются мошки. Они могут появиться из-за нерегулярного и обильного полива, плохой почвы и некоторых других причин.

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Опытные садоводы пользуются одним проверенным методом. Чтобы уменьши количество мошек в почве требуется взять один коробок спичек.

Для этого необходимо вставить спички на расстоянии примерно 5 см друг от друга головками с серой вниз. За растением продолжается обычный уход, на спички не обращают внимания.

Почему используют спички

Сера, которая есть на спичке, применяется для борьбы с вредителями и болезнями растений с давних времен и входит в состав многих пестицидов и инсектицидов. При каждом поливе вода растворяет вещество на головке спички, сера из него проникает в грунт и корни растения и делает ваш комнатный оазис непригодным для жизни и размножения мошек.

Ее небольшое количество оказывает положительное влияние на растение. В то же время сера не вредит домашним питомцам.

Сколько держать спички в цветочном горшке

Спустя три и четыре дня можно вытащить спички и провести полный осмотр почвы. Если серы в земле не осталось, то спички можно заменить на новую партию.

Для полного исчезновения мошек чаще всего достаточно заменить спички пять раз, но иногда советуют продолжать эту процедуру в течение двух месяцев, чтобы избежать повторного появления назойливых соседей.

Альтернатива спичкам

Вместо спичек можно использовать самодельный метод. Для этого необходимо купить зубочистки или тоненькие палочки, вату и покупную серу в цветочном магазине.

На край палочек нужно намотать небольшое количество ваты, будто бы на ушные палочки.

Далее развести серу в слабый раствор и промокнуть вату, дать ей высохнуть. Теперь можно вставлять палочки головками вниз для достижения такой же цели.

Таким методом можно удобрять почву большим объемом серы, что характерно для небольших клумб на открытом воздухе.

Вредители в почве заводятся с невероятной скоростью, а вот просто так от них не избавится.

По мнению профессионалов, спичечный метод для избавления от мошек самый простой и доступный, а главное - действенный.

Этим трюком смело пользуются садоводы и просто любители со всех уголков мира.

Цветы на подоконнике, небольшой сад во дворе или на балконе будут быстро обеззаражены при помощи серных спичечных головок.

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