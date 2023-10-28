Заготовка на зиму, яка зекономить купу часу: Як приготувати квашені листи капусти для голубців

Квашену капусту на зиму готують у різних формах, але однією з популярних опцій є цілі качани квашеної капусти, які стануть в нагоді взимку для приготування голубців та інших страв.

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Видання theLime пропонує простий рецепт для цієї заготовки, яку можна використовувати в холодну пору року і зекономити час на приготуванні.

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Інгредієнти:

Капуста – 3 качани (приблизно 4200 г)

Вода – 1 літр

Сіль – 1 столова ложка з верхом

Приготування:

Почніть з нагрівання води. У великій каструлі налийте 1 літр води та поставте на плиту. Відберіть капусту від пошкоджених зовнішніх листів, а потім обережно виріжте качани. Вставляючи ніж глибоко в качан, видаліть якнайбільше листя. Опустіть підготовлену капусту в киплячу воду. Якщо всі качани не вміщаються одразу, то вміщайте їх по черзі. Покрийте каструлю кришкою і готуйте до того моменту, коли капустяні листки стануть м'якими. Немає потреби тримати їх в киплячій воді довго. Охолоджені листи капусти викладіть на стіл, видаливши тверду частину кожного листка, а потім розріжте листя навпіл. Залиште маленькі листочки цілими. Покладіть нарізане капустяне листя в трьохлітрову банку. Візьміть по три-чотири листки, скрутіть їх у трубочку і помістіть у банку. Для приготування розсолу розчиніть столову ложку солі в літрі ледь теплої води. Залийте отриманий розчин в банку з капустяними листками. Поставте банку на тарілку, прикрийте перевернутою капроновою кришкою і залиште на кімнатній температурі на 5-6 днів. Двічі на день проколюйте виделкою, щоб виходило повітря. Коли капуста закваситься, щільно закрийте кришкою і зберігайте в погребі або підвалі.

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