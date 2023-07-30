Захарова назвала нові цілі війни в Україні: 'наші хлопці помирають за свободу Африки' (відео)

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова оскандалилася новою заявою про війну в Україні. Вона назвала нові цілі так званої "СВО" – це свобода Африки.

Під час виступу перед африканською делегацією на саміті "росія-Африка" Захарова заявила, що російські військові гинуть в Україні "за свободу Африки та всіх людей на планеті". Вона заявила також, що "російсько-українського" конфлікту не існує.

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Ось дослівна цитата з її виступу: "Ви хіба не бачите, що наші хлопці віддають свої життя, не просто говорять, а своїми життями відстоюють право не тільки африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті бути вільними".

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Потім вона додала: "Коли я чую про якийсь "російсько-український конфлікт", мені хочеться кричати, бо немає жодного конфлікту. Нема, його не було".

За словами Захарової, росія та України вийшли з Радянського Союзу як дві суверенні країни, й "не мали жодних претензій".

"Ми підписали всі домовленості, Крим завжди був російським із погляду населення, яке там було. Там не було людей, які не розмовляли б рідною російською мовою і не асоціювали себе з російською історією. Таких не було. Тому що в основному це населення було пов'язане із Чорноморським флотом", – продовжила запевняти вона.

Потім Захарова додала: "Протягом тридцяти років не було жодної конференції, жодної заяви, де росія поставила б питання про претензії чи гіпотетичну можливість повернення Криму".

Раніше ми повідомляли, що міноборони рф та пропагандисти відзначилися цинічними заявами після масованого ракетного обстрілу Одеси.

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