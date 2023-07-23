''Ми Одесу не збережемо. А ще знищимо Київ та Львів'': міноборони рф та пропагандисти відзначилися цинічними заявами після ракетного обстрілу України (відео)

У ніч проти 23 липня ворог запустив по Одесі 19 ракет різного призначення. Було зруйновано будинки мешканців, одна з ракет влучила у Спасо-Преображенський собор.

Тим часом російське міністерство оборони заявило, що його бойовики "завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти російської федерації із застосуванням безекіпажних катерів, а також місця їх виготовлення в районі міста Одеса".

У відомстві заявили, що на цих об'єктах "перебували іноземні найманці".

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У міноборони рф також заявили, що "інформація про знищення внаслідок застосування високоточної зброї Спасо-Преображенського собору в Одесі, що розповсюджується київським режимом, не відповідає дійсності".

Хоча Скабєєва публікувала відео зруйнованого храму.

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Услід за цинічною заявою "мінвбивства рф" російські пропагандисти з екранів телевізорів розповіли росіянам, як планують й надалі знищувати українські міста.

Пропагандистка Ольга Скабеєва заявила, що росіяни "з задоволенням" спостерігають за атаками по мирних українцях.

"Ми, зрозуміло, не агресори, але із задоволенням дивимося на те, як ми вже третю ніч поспіль завдаємо удари відплати", – заявила вона під час етеру.

Ще один блазень путіна Володимир Соловйов заявив, що армія росії повинна знищити не лише Одесу, а й Львів та Київ.

"Одесу не збережемо, вибачте. Але відбудуємо, так буде набагато простіше", – заявив він.

Нагадаємо, уночі 23 липня ворог вкотре атакував Одеську область ракетами різного типу. За даними Командування Повітряних сил, над Одесою ППО збила 9 із 19 різних типів ракет. Ворог використав для атаки 5 крилатих ракет "Онікс", 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракети морського базування "Калібр", 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", 2 балістичні ракети "Іскандер-М".

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